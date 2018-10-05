Kesintisiz ulaşım 2020'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da ulaşımı katlı yollarla ciddi ölçüde rahatlatacaklarını, 2020 yılının sonunda ise trafik sıkıntısının şehrin gündeminden tamamen kalkacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin “Bereket Sofrası” buluşmaları Yıldırım Karapınar Mahallesi'nde yapılan programla devam etti. Karapınar Merkez Camii'nde vatandaşlarla sabah namazını kılan Başkan Aktaş, daha sonra cami lokalinde kahvaltılı sohbet yaptı. Simit, peynir-zeytin çeşitleri ve çayın ikram edildiği toplantıya Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz ve Büyükşehir bürokratları da katıldı.

Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa'da ulaşım sıkıntısının 2020 yılının sonu itibariyle tamamen ortadan kalkacağını ifade etti. Kentin en büyük sıkıntısının ulaşım olduğunu, gittiği her yerde herkesin bu konudan dem vurduğunu aktaran Başkan Aktaş, yakın zamanda katlı yol inşaatlarına başlayacaklarını ve trafiğin atılan bu adımlarla birlikte ciddi ölçüde rahatlayacağını söyledi. 2020 yılının sonu itibariyle Bursa'da ulaşım ve trafik sıkıntısının kalmayacağını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Belirlediğimiz müddet sonunda inşallah konu çözülmüş olacak. Mahalle mahalle, sokak sokak, otobüsü-metrosu hepsini yapmak durumundayız. İnsanlar bir yerden bir yere rahat gidip gelmeli. Bursa, ulaşımı konuşmamalı. Burası 3 milyonluk şehir. Ortak yaşama kültürümüzün olması lazım. Kalabalık nüfuslarda mutlaka yoğunluk olur ama bizim bunu en aza indirgememiz lazım” dedi.

Başkan Aktaş, vatandaşlarla buluşmasında imar konusuna da değindi. Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği rota doğrultusunda dengeli bir yatay büyüme planladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “İmar ile ilgili ilerleyen süreçte yapmak istediğimiz budur. Tabii ki kentsel dönüşümler olacak. Eskileri yıkılıp yenileri yapılacak ama 15-20 katlı binalar gibi dikine değil de enine, düşük yoğunluklu yatay büyüme stratejisi uygulanacak” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Başkan Aktaş, sohbet toplantısında birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekti. Bugün Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi ikinci bir Kurtuluş Savaşı'nın tüm gerçekliğiyle verildiğini kaydeden Başkan Aktaş, bu imtihandan ancak ve ancak bir ve beraber olarak çıkabileceklerini ifade etti. 2009 yılında Suriye'ye ziyarette bulunduğunu, Halep kentinde hayatın tüm canlılığıyla yaşandığına şahit olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Mekanlar hınca hınç doluydu. Suriyeliler, çocukları ve ailesiyle birlikte günün tadını çıkartıyorlardı. Bugün ise oralarda taş üstünde taş kalmadı. Aynısını bize yaparlar mı? İnanın daha fazlasını yaparlar. O yüzden aramızda fitne ve fesada izin vermeyeceğiz. Eğer biz bir ayrışırsak, 2 cihan bir araya gelse toparlanamayız” şeklinde konuştu.

Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır ise halkın yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.