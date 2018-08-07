Kestane şekeri 300 yıldır Bursa’da üretiliyor

İlka Şekerleme Genel Müdürü ve BTSO Gıda Komitesi Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, "Ödemiş’te bir firmanın kendi ismine aldığı patenttir. Bir şehre ait olarak alınmamıştır" dedi.

İlka Şekerleme Genel Müdürü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, kestane şekerinin İzmir Ödemiş’e ait olmadığını belirterek, orada üretim yapan bir firmanın patent aldığını söyledi. Akgün, "Biz BTSO olarak kestane şekerinin coğrafi işaret olması için başvurumuzu yaptık. Zaten ’Bursa kestane şekeri’ ismini hiçbir firma alamaz. Onu ancak valilik ve BTSO gibi kurumlar başvuru yapabilir. Bursa’da 40 firmanın hepsinin zaten kendi markaları tescillidir" diye konuştu.

Kestane şekerinin ham maddesinin Bursa, Yalova, Balıkesir, Karamürsel, Ödemiş, Karacabey ve Karadeniz bölgelerinden temin edildiğini dile getiren Akgün, "Ödemiş’te alınan patent, o bölgeye ait bir firmanın kendi adını tescillemesidir. Az önce belirttiğim gibi markaların tesciliyle bir şehrin tescili farklıdır. Sonuçta her firma kendine ait marka tescillerini de yaptırabilir" dedi.

Bursa’da üretilen kestane şekerinin 300 yıllık geçmişe dayandığını vurgulayan Akgün, "Cumalıkızık, Fidyekızık’ta ninelerimiz pekmezle kestane şekeri yaparmış. Bunu yapan hala evlerimiz var. Bu bizim yöresel tatlımızdır" ifadelerini kullandı.

Bursa’nın kestane şekerinin tanıtılması için yurt dışında birçok fuarlara katıldıklarının da altını çizen Akgün, "Bizler katıldığımız fuarlarda Bursa’yı, Türkiye’yi tanıtıyoruz. Fransa, Amerika, Dubai’de kestane şekerimizi tanıtımını gerçekleştirdik. Fransızlar da kestane şekerini sahiplenmeye çalışıyorlar. Bizim yaptığımız kestane şekerinin üstüne toz şeker atıp fırınlıyorlar. Kendilerinin tatlısı olduğunu iddia ediyorlar. Biz bundan sonra da tanıtımlarımıza devam edeceğiz" dedi.