Kestel’e açık hava tiyatrosu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan açık hava tiyatrosunun Kestel’in sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Bursa’nın daha yaşanabilir bir şehir olabilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ulaşım, altyapı ve trafik hamlelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yatırımlarına da devam ediyor. İlçelerdeki sosyal donatı alanı eksiklikleri tespit ederek gideren Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesine de modern açık hava tiyatrosu kazandırdı. Yapımına Haziran 2015’te başlanan 1400 kişilik açık hava tiyatrosu, düzenlenen törenle hizmete alındı. Yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan açık hava tiyatrosu, tribünü, sahnesi, uzay kafes sahne çatısı, sahne arkası mekanları, ortak kullanım alanları, otoparkları ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla Kestel’e değer kattı.

Sosyo-kültürel hayat şekillenecek

Şehirlerin mimari anlamda yenilikçi yaklaşımlarla geliştiğini ve sosyo-kültürel hareketlilikle canlılığını koruduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın köklü tarihi ve kültürel birikimiyle büyüleyici bir şehir olduğunu belirtti. Kültür şehri Bursa’nın bu özelliğini güçlendirmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde farklı organizasyonlara imza attıklarını dile getirdi. Festival, sempozyum ve panellerin daha fazla vatandaşa ulaşmasıyla kültürel zenginliğin de artacağının altını çizen Başkan Aktaş, "Kestel ilçemizde yapımı tamamlanan açık hava tiyatrosu da şehrin sosyal ve kültürel hayatının şekillenmesinde önemli katkılar sunacaktır. Yapımına Haziran 2015’te başlanan 1400 kişilik açık hava tiyatrosu, tribünü, sahnesi, uzay kafes sahne çatısı, sahne arkası mekanları,ortak kullanım alanları, otoparkları, çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilçeye değer katacaktır. Tiyatro, bütün şehrin yararlandığı bir merkez haline gelecektir. Açık hava tiyatrosunun ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

25 yıl önce çöplüktü

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ise, tiyatronun yapıldığı alanın TOKİ’lerden önce 25 yıllık çöplük olarak kullanıldığını hatırlattı. Bugün itibariyle bölgenin modern şehir örneği, spor ve eğitim vadileri, sağlık tesisi gibi örnek yaşam alanlarını barındırdığını anlatan Acar, artık Bursa’nın doğusunda yapılanların batı bölgeleri tarafından örnek alındığını dile getirdi. Acar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel’e ve şehre kazandırılan açık hava tiyatrosunun da kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bursa Milletvekili Müfit Aydın ise, 16 yıllık süre içerisinde belediyelerin kitaplar dolusu hizmetler yaptığını söyledi. Genel idarenin gerçekleştirdiği hizmetlerden de bahseden Aydın, Türkiye’nin yerel, ulusal ve uluslararası arenada hızla geliştiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Milletvekili Müfit Aydın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Kaymakamı İskender Yönden, askeri ve mülki amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve genç sporcular tarafından açık hava tiyatrosu hizmete açıldı.