Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 17:50

Kestiği ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti

Bursa’da kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti

01 Temmuz 2018 17:50


Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinin Tahtaköprü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda izinli ağaç kesimi yapmaya giden İbrahim Uslu (42), el motoruyla bir ağacı keserek devirmeye çalıştı. Bir türlü ağacı deviremeyince vazgeçen Uslu, hemen yanındaki ağacı kesmeye başladı. Bir önceki kesmeye çalıştığı ağaç, talihsiz adamın üzerine devrilince Uslu ağacın altında kaldı. Talihsiz adam çevredekiler tarafından kurtarıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ağır yaralı Uslu tedavi altına alındı. İbrahim Uslu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç