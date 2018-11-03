Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Halil Ergin (65) hayatını kaybetti. Türk bayrağına sarılı gazinin tabutu, İnegöl'e bağlı Eymir Mahallesi'nde toprağa verildi.

Dün gece ikamet ettiği Eymir Mahallesi'nde fenalaşan İnegöllü Kıbrıs Gazisi Halil Ergin (65) götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası gazi, Eymir Mahalle Cami'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa toprağa verildi. Gazinin cenazesine İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Jandarma Komutan Vekili Teğmen İrfan Çalkan, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile kalabalık bir grup katıldı.