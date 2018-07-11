Kılıç kalkan ‘dalya’ dedi

yılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle kutlandı.

Derneğin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Setbaşı’nda Kılıç Kalkan Evi önünde tören düzenlendi. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği Başkanı Metin Direkel’in ev sahipliği yaptığı törende kılıç kalkan ekibiyle buluşan Başkan Aktaş, kurucu merhum Mustafa Tahtakıran ve arkadaşlarının başlatmış olduğu geleneğin şehrin markasına katkı sağladığını söyledi. Kültürel mirasa sahip çıkmanın bir vazife olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Tarihî ve kültürel miras milletlerin belleğidir. İçerisinde geleceğin kodlarını taşır ve onu yok saymak mümkün değildir. Tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkmak, insanlığın boynunun borcudur” dedi.

Anadolu’nun çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bünyesinde yine çeşitli medeniyetlerin doğup büyümesine şahitlik ettiğini belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın bu anlamda dünyanın gıpta ettiği bir şehir olduğunu kaydetti.

Aktaş, “Medeniyetlerle yoğrulan kültürümüzü koruyarak geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Bursa Taktakıran Kılıç Kalkan Derneği bir asrı tamamlamış oldu. Bugün yapılan bina ve şirketlerin ömrünün 40-50 yılı geçmediğini görüyoruz. Değerli büyüğümüz öyle bir temel atmış ki 100 senedir bu çınar ayakta. Rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği Başkanı Metin Dikerel ise yaptığı konuşmada, kılıç kalkan oyununun cengin yanında barış sıfatını da taşıdığını ifade etti. Derneğin faaliyet gösterdiği 100 yıl içerisinde önemli tecrübe ve başarılar elde ettiğini hatırlatan Dikerel, kılıç kalkan öğrenen ve bunu sahneleyen günümüz gençlerine özel önem verdiklerini vurguladı.