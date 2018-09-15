Kılıçdaroğlu, Celal Bayar'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kabristana kırmızı gül bıraktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İznik, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun son durağı 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Umurbey Mahallesi'ndeki kabri oldu. Burada kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Celal Bayar milli Kurtuluş Savaşı'nda çarpışmış, mücadele etmiş bir Cumhuriyet kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük emekleri vardır. Kendisini her zaman saygı ile anmak bizim görevimizden birisidir. Allah rahmet eylesin. Onu ve arkadaşlarını bütün Kuva-i Milliyecileri saygı ile selamlıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gemlik'e bağlı Katırlı, Hamidiye ve son seçimlerde CHP'ye bir oy çıkan Fevziye Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızının düğününe katıldıktan sonra Bursa'dan ayrılacak.