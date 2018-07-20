Kılıktan kılığa giren bu timler halka güven veriyor

Güven timleri kılıktan kılığa girerek 8 ayda büyük başarılara imza attı.

FETÖ’nün kendilerinden olmadığı gerekçesi ile 15 yıl merkezde tuttuğu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Osman Ak, aktif göreve başlar başlamaz sokak suçlarına savaş açtı. 2017 yılında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Ak, daha önce pilot uygulama olarak Bursa’da kurulmuş fakat daha sonra dağıtılmış Güven Timleri’ni yeniden kurarak sokak suçlarını en aza indirmek için kolları sıvadı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak göreve başlayan Güven Timleri 8 ayda büyük başarılara imza attı.

Bursa’nın hemen hemen her yerinde görev yapan 150 kişilik güven timleri başlarındaki bayan komiserleri ile suçlulara göz açtırmıyor. Suçun oluşmasını önlemek ve suçluyu anında yakalamak için parklarda, pazarlarda ve umuma açık birçok alanda halkın arasına karışan ekipler dikkat çekmemek için kılıktan kılığa giriyor. Temizlik görevlisi, simitçi, milli piyango bilet satıcısı, ayakkabı boyacısı, mısırcı, otopark görevlisi ve daha birçok farklı mesleğe ait kıyafetlerle kimlik değiştiren ekipler Bursa’da kuş uçurtmuyor.

8 ayda bin 987 farklı olayın faili olduğu tespit edilen 2 bin 329 kişiyi yakalayan ekiplerin neredeyse faili meçhul ihbarı yok. Güven Timleri 8 ayda, 566 farklı suçtan aranan 585, 289 farklı hırsızlık suçuna karışmış 369, 284 farklı dolandırıcılık, yankesicilik ve kapkaççılık suçuna karışmış 373, 108 yaralama, ruhsatsız silah taşıma, yağma suçlarına karışmış 133, cinayet işlemiş 1, 109 emniyeti suistimal suçuna karışmış 120, 13 ahlak suçuna karışmış 14, kesici alet ve silah alışverişi yapmaktan 6131 sayılı kanun maddesi gereğince hakkında işlem yapılmış 59, 448 farklı narkotik suçundan 510 ve 114 diğer suçlardan aranan 165 toplam bin 987 farklı suça karışmış 2 bin 329 kişiyi yakaladı.