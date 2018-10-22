Kilise üzerindeki hamam ortaya çıkartıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde 13. yüzyılda Orhan Gazi'nin yaptırdığı, kendi adını taşıyan Osmanlı dönemi mimariye sahip tek kubbeli tarihi hamam gün yüzüne çıkarıldı. Hamamın kilise kalıntıları üzerine inşa edildiği düşünülüyor.

Yenişehir Kapı'dan uzanan surların dışında kalan hamamın büyük bir kısmı toprak altındaydı. Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılar sonucu tarihi yapının tamamı ortaya çıkarıldı. Yapılan arkeolojik kazıda, Orhan Gazi hamamının Bizans dönemi hamam ya da kilise kalıntılarının üzerine inşa edildiği düşünülüyor.

Orhan Gazi İmaret Camii ve Külliye'sinin güneydoğusunda ortaya çıkartılan hamamın zeminindeki geniş blok mermer taşlar dikkat çekiyor. Tarihi hamamda ayrıca, su deposu, külhan ve cehennemlik denilen bölümlerde bulunuyor.

Orhan Gazi kimdir?

Orhan Gazi veya Orhan Bey, 1281-1362 yılları arasında yaşamış, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16 bin kilometrekare olarak aldığı devleti, oğlu 1. Murad'a 95 bin kilometrekare olarak bırakmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Türbesi, Bursa'nın fethinden önce şehrin manastırı olarak kullanılan Sainte Elie manastırının bir bölümü üzerine yapılmıştır.