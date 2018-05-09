Kıraathanelerde kültürel dönüşüm devam ediyor

Dr. Ahmet Şimşirgil’i ilçe sakinleriyle buluşturarak tarihi ve güncel konular hakkında sohbet etme imkanı sunmaya devam ediyor.

Kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak ilçenin kültürel dönüşümünü sürdüren Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i Yıldırımlılarla buluşturuyor. Karapınar Mahallesi’ndeki Doğan Güneş Kıraathanesi’nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, siyasal yaşamın Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde oluşturduğu etkileri ünlü tarihçiden dinlediler. Tarihin her zaman ve her dönemde yükselen bir değer olduğunu aktaran Şimşirgil, “Zira bir ilim olmanın yanı sıra milli birlik ve beraberliğin temininde en büyük şuur ve bilinçlerden biridir. Milletlerin geleceğini belirlemede en tesirli projektördür. Buna rağmen tarihimize gereken değeri vermediğimiz ve hakkıyla gençlerimize aktarmadığımız da bir gerçektir. Öte yandan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ile başlayan süreçte ülkemizde tarih daha da ilgi görmeye başladı. TV’lerde programlar, yazılan kitaplar, filmler ve dizilerle neredeyse son sekiz yıldır zirve yaptı. Fakat bu zirve yakında zırvaya dönüşecek gibi duruyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kahvehane kumar oynama yeri değildir, okuma evidir, okuma yeridir. Kahvehaneleri eskiden olduğu gibi kıraathaneye yani okuma alanlarına, sosyal alanlara dönüştürmeliyiz’ sözüne de dikkat çeken Şimşirgil, “Kıraathane aslında bizim tarihimizin en önemli bir kültür parçası. Kitap okuma, sohbet etme, muhabbet, kültür yeri demektir. Yıldırım Belediyesi 3 yıldır yaklaşık 45 kahvehaneyi 4 bin 500 kitap ile kültür yuvasına dönüştürerek gerçek kıraathane kimliğinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda bize her türlü destek ve imkanı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür ediyorum” dedi.