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30 Ağustos 2018 09:03

Kiralık çiftliğe jandarmadan kenevir baskını

Çiftlik evine Jandarma tarafından yapılan operasyonda 122 kök hint keneviri ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı.

Kiralık çiftliğe jandarmadan kenevir baskını

30 Ağustos 2018 09:03


Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğitali Mahallesi Karakirazbaşı mevkinde bulunan bir çiftlik evinde kenevir ekildiği ihbarını alan Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.T.’ye ait çiftlik evine (68)’narkotik köpek destekli yapılan operasyon düzenledi. Evin bahçesinde, saksılara ve çuvallara ekilmiş 122 kök hint keneviri ele geçirildi. Yapılan baskında evin içerisinde bulunan T.D.(35), M.D.(67), A.P.(52) ve M.D.(15), isimli dört şahıs gözaltına alındı. Araştırmalar neticesinde ev sahibinin rahatsızlığı nedeniyle il dışında olduğu, evini ve bahçesini bakmak maksadı ile başka şahıslara kiraladığı bilgisine ulaşıldı.


Olayla ilgili soruşturmaya devam eden jandarma ekipleri, ev sahibi şahsın bulunması ve gözaltına alınan şahısların sorgularına devam ettiği öğrenildi.




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