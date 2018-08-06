Kiremitçi Mahallesi ‘nefes’ alacak

Büyükşehir Belediyesi, yapılaşmanın yoğun olduğu Kiremitçi Mahallesi’ne 4 bin metrekarelik bir park kazandırmak için çalışmalarına başladı. Kiremitçi Sinan Bey Camii önünde yapılacak parkın bin 200 metrekaresi yeşil alan olacak. 400 metrekaresi basketbol sahası, 150 metrekaresi ise ahşap gösteri yeri olarak tasarlanan parkta, 2 bin 250 metrekarelik bölüm pres taban tuğlasıyla kaplanacak. Park içerisinde çeşitli oturma alanları da bulunacak. Bölgede yer alan tescilli bir anıt ağaç çalışmalar kapsamında korunurken, ilave ağaç dikimleri gerçekleştirilecek. Parkın Kiremitçi Mahallesi için önemli bir nefes alma ve spor yapma yeri olacağı vurgulandı.