Kırıkkale Üniversitesine Bursalı rektör

Ersan Aslan, Kırıkkale Üniversitesine rektör olarak tayin edildi.

Cumhurbaşkanlığı tayin kararnamesine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Ersan Aslan, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde doğdu. Ersan, 2008-2011 yılları arasında Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Genel Sekreterlik, YÖK-Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Komisyonu Üyeliği ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu. Şubat 2011-Aralık 2011 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2013-Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2011-Eylül 2017 tarihleri arasında Türk Tasarım Danışma Konseyi Üyesi, Temmuz 2011-Eylül 2017 tarihleri arasında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Eş Başkanı, 2004-2009 yılları arasında Beşinci Mevsim Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2017 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı, 2017-2018 yılları arasında ise Başbakanlık Merkez Müşavirliği görevlerinde bulundu. Arslan, 6.9.2018 tarih ve 2018/160 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne tayin edildi.