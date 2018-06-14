Kırklarelispor’dan Osman Torun İnegölspor’da

Lig ekiplerinden İnegölspor, Kırklarelispor’dan defans oyuncusu Osman Torun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Abdurrahman Maksutlar, "İlk dış transferimizi gerçekleştirdik. Kırklarelispor’dan sol bek mevki oyuncusu Osman Torun’u transfer ettik. Kendisi ile 1 yıllık anlaşma imzaladık. Osman 1990 doğumlu. Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş bir arkadaşımız. Genç arkadaşımızın 2. Ligde yaklaşık 150 maçı var. İnşallah takımımıza katkısı fazlasıyla olacak. Şampiyonluk yolunda transferlerimiz devam edecek" dedi.

İnegölspor’a imza atan Osman Torun ise, "Hedefim şampiyonluk. Başkanım ve İsmail hocam ile görüştük. Şampiyonluğa inandığım için İnegölspor’u tercih ettim. İnşallah burada şampiyonluk yaşayacağım. Elimden geleni yaparak takımıma katkı sağlayacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.