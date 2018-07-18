Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 13:25

Kırkpınar’a Osmangazi Damgası

Osmangazi Belediyespor Güreş Takımı sporcularından Erkan Şahin, bu yıl 657.

Kırkpınar’a Osmangazi Damgası

18 Temmuz 2018 13:25

’si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden gümüş madalya ile döndü.


Sarayiçi Er Meydanı’nda geçen hafta sonu gerçekleşen 657. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri, küçük orta, küçük boy, tozkoparan boy, teşvik 2 boy, minik 1 ve minik 2 boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boy, baş altı ile başpehlivanlık kategorilerinde yapıldı. Toplam 2 bin 228 pehlivanın sahada yağlanarak, peşrev çekerek, kıran kırana güreştiği dev organizasyonda Osmangazili sporcu Erkan Şahin, tozkoparan boy kategorisinde finalde karşılaştığı rakibi Ömer Faruk Kırat’ı yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu.


Ata sporumuz olan güreşte elde ettiğimiz derecelerden oldukça gurur duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yapmış olduğumuz tesis ve alt yapı yatırımlarının meyvelerini almak bizleri oldukça mutlu ediyor. Türk sporuna uzun süre hizmet edecek, ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcularımız, gençlere imkan tanındığında ne kadar başarılı olacaklarının birer örneği oluyor. 4’üncü defa üst üste finallerde yarışma imkânı bulup, bu yıl derece elde eden sporcumuz Erkan Şahin ve antrenörünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç