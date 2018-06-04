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04 Haziran 2018 14:50

Kırkpınar’ın provası Karacabey’de yapıldı

Kırkpınar Güreşleri’nin provası olarak nitelendirilen ‘Uluabatlı Hasan Yağlı Güreşleri’ yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kırkpınar’ın provası Karacabey’de yapıldı

04 Haziran 2018 14:50

Kıran kırana mücadelede birinciliği Antalya’dan katılan güreşçi İsmail Koç elde etti.


Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 5 bin kişilik iftardan sonra düzenlenen yağlı güreşlerde, ‘Altın Kemer’ sahibi tüm Kırkpınar başpehlivanları M. Fehmi Gerçeker stadyumunda ter döktü. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na etkinlik öncesinde Vatan Sevdalıları Platformu Karacabey Sorumlusu Tarkan Gani tarafından kılıç hediye edildi.


Gece güreşlerinin gerçekleştirildiği Karacabey’deki organizasyonda kıspet giyen isimler arasında; Kırkpınar’da altın kemer kazanmış başpehlivanlardan İsmail Balaban, Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil, Şaban Yılmaz ve Hasan Tuna’da yer aldı.


Öncesinde 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu


Güreşlerden önce, stadyum önünde 5 bin kişilik dev bir iftar sofrası kuruldu. Güreş etkinliklerinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ve Uluabatlı Hasan’ın şanına yaraşır düzeyde organizasyonu her geçen gün daha da güçlü hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, 11 kategoride gerçekleşen etkinliklere 32’si başpehlivan olmak üzere toplamda 420 güreşçi katıldığını söyledi. Altın kemer sahibi isimleri Karacabey’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özkan, “Ata sporumuz güreşin yaşayıp gelecek kuşaklara artarak ulaştırılmasını, asli görev olarak benimsiyoruz. Bu noktada, güreş takımını kurduk ve takımın başarıları ve şampiyonlukları da göğsümüzü kabartıyor. Tüm güreş tutkunlarını Karacabey’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Uluabat Yağlı Güreşleri’ni, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük boyutlu hale getireceğiz. İlçe halkını her anlamda güzel günler bekliyor” dedi. Yeşil sahadaki kıran kırana mücadelenin sonunda birinci; İsmail Koç, ikinci; Hasan Zeybek, üçüncü; Recep Kara ve Faruk Akkoyun oldu.




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