Kirli ve kalabalık havuzlar sağlığı tehdit ediyor

Artan sıcaklarla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar havuzları doldurmaya başladı. Ramazan Bayramı ve sonrasında havuzlarda talep patlaması beklendiğini söyleyen uzmanlar, halkı hijyenik olmayan havuzların oluşturduğu riske karşı uyardılar. Vatandaşlara temizliğinden emin oldukları havuzlara girmeleri tavsiyesinde bulunan uzmanlar, temizlenmemesi halinde mikrop yuvası haline gelen havuzların özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çektiler.

Bursa’nın yası sıra, Türkiye’nin birçok kentinde olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, otel, site, kaplıca yüzme havuzlarının imalatı ile bakım ve servis hizmetlerini veren BİYTAŞ Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Suat Gülçimen, yaptığı açıklamada, serinlemek için havuzları tercih eden vatandaşları uyardı. Suat Gülçimen, standartlara göre üretilen, bakımları tam ve zamanında yapılan ve uygun sayıda kişinin hijyen kurallarına dikkat ettiği havuzlara gönül rahatlığı ile girilebileceğini belirtti. Gülçimen, “Ancak, havuz üretiminde doğru malzemeler seçilmezse, bakımları zamanında ve doğru malzemeler ile yapılmasa, uygun kimyasal maddeler kullanılmazsa bir dizi sağlık sorunu yaşayabiliriz” uyarısında bulundu.

Sıcaklarla birlikte mikroplar çoğalıyor

Hava sıcaklığı ile birlikte havuz suyu sıcaklıklarının da iyice arttığını, ısınan suyun mikropların üremesi için elverişli ortam oluşturduğunu dile getiren Suat Gülçimen, 27 derecenin üstünde sıcaklığa sahip ve kapasitesinin üstünde kalabalığın bulunduğu havuzlara girilmesinin hastalıklara yakalanma riskini artıracağını söyledi. Özellikle halka açık havuzların çok kalabalık olduğunu, bu havuzları işleten belediyeler ve özel işletmelerin hijyen ve havuz kapasitesini aşılmaması konusunda çok duyarlı olmaları gerektiğini anlatan Gülçimen, uzman ekiplerce havuz temizliğinin ve periyodik bakımının yapılması gerektiğini kaydetti. Havuzların öncelikle sezon öncesi kontrol edilerek tüm eksiklerinin giderilmesi gerektiğini dile getiren Gülçimen, özellikle makine dairesindeki cihaz ve ekipmanların elektrik ve mekanik bakımlarının asla ihmale gelmeyeceğine vurgu yaptı.

Havuzlarda su sirkülasyonu sağlayan cihazların bulunması, temizliği için doğru kimyasalların kullanılması gerektiğini belirten Suat Gülçimen, geliştirilen otomasyon sistemleri sayesinde doğru kimyasalların kullanılabileceğini söyleyerek, “Havuzlarda sadece mikroorganizmalar değil, yanlış, eksik veya fazla kullanılan kimyasallar da insan sağlığını olumsuz etkiler. Uygun miktarda kullanılmayan temizlik kimyasalları, başta göz ve cilt rahatsızlıkları olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabilir. Sezon öncesi bakım ve temizliğinin yapılması, uzman ekiplerce günlük denetimlerin gerçekleştirilmesi, kimyasalların doğru kullanılması ve kapasitesinin üzerinde girişlerin engellenmesi havuzlarımızı daha güvenli hale getirecektir. Havuz işletmecilerinin bu konularda dikkatli olması gerekir” diye konuştu.