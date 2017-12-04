Kirmasti Deresi’ne yeni proje

Ayrıca dere boyuna kafe yapılacak.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ın davetlisi olarak Mustafakemalpaşa’yı ziyaret eden DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk ve DSİ personeli, Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı’ndaki kahvaltının ardından Mustafakemalpaşa’nın can damarı olan Kirmasti Deresi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Sadi Kurtulan ile görüş alış verişinde bulunan DSİ Müdürü Hayati Çelenk, teknik incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kirmasti Deresi’nde su akışını daha sağlıklı bir hale getirmek için belediyenin yapacağı projeye destek vereceklerini söyledi.

Çelenk, “Kirmasti Deresi’nde DSİ tarafından yapılacak ıslah projesi ile ilgili görüşmeler yaparak yerinde incelemelerde bulunduk. Belediye Başkanımızın Mustafakemalpaşa’da yaptığı çalışmaları da tanıma fırsatı bulduk. Derenin ihalesini gerçekleştirerek, belediyemizin de yapacağı rekreasyon alanıyla birlikte bu suyu vatandaşlarla bütünleştirmiş olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise bölge için bir zenginlik kaynağı olan derenin, ıslah çalışmalarının ardından sosyal donatı alanlarına kavuşturulması için gayret gösterdiklerini belirtti. Akan suyu değerlendirmeyi, derenin görüntü kirliliğinden kurtarılarak güzelliklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Kurtulan, “Önceki yıllarda burada su akışının daha sağlıklı hale gelmesi için DSİ ile birlikte bazı çalışmalar yürüttük. Bizim en büyük projelerimizin başında dere bölgesini halka açmak geliyor. Hemen derenin üst bölgesinde sosyal hayat alanı olarak projelendirdiğimiz Kule Kafe Restoran’ın ihalesi tamamlandı. Bazı revizyonlardan sonra inşallah bu projeyi Büyükşehir ile birlikte hayata geçireceğiz. Dere alanın iyileştirilmesi için verdiği desteklerden dolayı DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.