Kırmızı dipli mumla yağlı güreş daveti

Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’ne davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı Heykel’deki tarihî başkanlık binasında ağırladı. Başkan Aktaş’ı ‘kırmızı dipli mum vererek’ Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’ne davet eden Yılmaz, Türkiye’nin en önemli etkinliklerinden biri olan yağlı güreşlerde Bursa’yı da görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi. Türkiye’nin birçok noktasından binlerce güreşçinin düzenlenecek etkinliğe katılacağını ifade eden Yılmaz, kamuoyunun yakından tanıdığı başpehlivanların ‘çayıra çıkarak’ izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatacağını dile getirdi. Kırmızı dipli mum ile davetin ne anlama geldiğini de anlatan Yılmaz, "Eskiden insanlar güreşe davet için bir yere gittiklerinde, mekânın ortasına büyük bir mum diker ve ’Ben ilânımı yaptım. Mumu gören herkesi güreşlerimize bekliyoruz’ anlamında mesaj verirdi. Bölgenin ileri gelenlerine elden mum verilmesi ise ’Mumu getirip, seni davet ettim. Sen de hediyeni al ve güreşleri izlemeye gel’ demektir" dedi.