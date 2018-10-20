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"Kırmızı Düdük" kampanyasına miniklerden destek

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyasına anaokulu öğrencilerden destek geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyasına anaokulu öğrencilerden destek geldi.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Yenişehir Anaokulu beyazlar sınıfında eğitim gören minik öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Sınıf öğretmeni Özlem Er, “Kırmızı Düdük kampanyası dahilinde öğrencilerimiz ile birlikte komutanlığımızı ziyaret ettik. Burada yetkililer öğrencilerimize trafik eğitiminin yanısıra kampanya hakkında bilgiler verdiler. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Başta bakanlığımız olmak üzere tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Jandarma komutanlığını ziyaret eden öğrencilere düdük, Türk bayrağı ve çeşitli ikramlar hediye edildi.

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