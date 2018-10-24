Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile minibüs çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir minibüsün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Mehmet Ç. idaresindeki 16 DF 758 plakalı otomobile kırmızı ışıkta beklediği sırada, aynı istikametten gelen Hasan K. idaresindeki 16 Y 2602 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ayten Ç. ve Nesrin Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.