O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Orhaneli Kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen olayda kırmızı ışığın yanması ile birlikte araçlar beklemeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir grup genç ise kırmızı ışığın yanmasını fırsat bilerek duran araçların önünde birdirbir oyunu oynayarak karşıya geçti. Araç sürücüleri ise trafiğin ortasında araçlarının önünde oyun oynayan gençleri görünce bir süre şaşkınlık yaşadı.

Sürücünün isteğini kırmadılar.

Karşıya geçerek oyunu sonlandıran gençler bu sefer de sürücünün isteğini kırmadı. Gençler, sürenin yetmeyeceğini söylemelerine rağmen tekrar karşıya geçip oyunu sonlandırdı. Yeşil ışığın yanması ile birlikte araçlar trafikte normal seyrinde devam etti.