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28 Kasım 2017 09:39

Kırmızı ışıkta birdirbir oynadılar

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir grup genç, şehrin en işlek kavşaklarından birinde kırmızı ışıkta duran otomobillerin önünde birdirbir oynadı.

Kırmızı ışıkta birdirbir oynadılar

28 Kasım 2017 09:39

O anlar amatör kameraya yansıdı.


Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Orhaneli Kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen olayda kırmızı ışığın yanması ile birlikte araçlar beklemeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir grup genç ise kırmızı ışığın yanmasını fırsat bilerek duran araçların önünde birdirbir oyunu oynayarak karşıya geçti. Araç sürücüleri ise trafiğin ortasında araçlarının önünde oyun oynayan gençleri görünce bir süre şaşkınlık yaşadı.



Sürücünün isteğini kırmadılar.


Karşıya geçerek oyunu sonlandıran gençler bu sefer de sürücünün isteğini kırmadı. Gençler, sürenin yetmeyeceğini söylemelerine rağmen tekrar karşıya geçip oyunu sonlandırdı. Yeşil ışığın yanması ile birlikte araçlar trafikte normal seyrinde devam etti.




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