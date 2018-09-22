Kırmızı ışıkta duramayan servis minibüsü 2 araca çarptı:7 yaralı

Kaza sonucu servis minibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova yolu Panayır lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışıkta durmakta kararsız kalan O.G.(50) kontrolündeki 16 S 0754 plakalı servis minibüsü, lambalarda duran 16 P 8712 plakalı kamyonete arkadan çarptı, çarpmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, kontrolünü kaybeden servis minibüsü trafik lambalarına çarparak durabildi. Servis şoförü ve aynı araçta bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışıkta duran kamyonete, geçmekte kararsız kalan servis minibüsü arkadan çarptığı görülüyor. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi ve Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.