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29 Kasım 2017 12:52

Kırmızı ışıkta duran TIR’a arkadan çarptı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kırmızı ışıkta duran TIR’a arkadan çarptı

29 Kasım 2017 12:52


Kaza, Bursa Yalova kara yolunda Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne seyreden Kamil Koşar (45) idaresindeki 34 DT 3059 plakalı TIR, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada aynı yönde seyreden 66 yaşındaki Nizamettin İçöz idaresindeki 16 VS 502 plakalı panelvan araç, TIR’a arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen araçta şoka giren yaşlı sürücüye ilk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar yaptı. Kapısı güçlükle açılan aracın sürücüsünü sakinleştiren vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları yaralıyı Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.




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