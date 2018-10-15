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Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayaya çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.


Alınan bilgilere göre, kaza Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Evsel K. idaresindeki 16 AC 5699 plakalı araç, kırmızı ışıkta durmayarak geçti. Hızlı olduğu iddia edilen araç, bu sırada caddeden karşıya geçmek isteyen yaya Bekir K.'ya (23) çarptı. Havaya savrulan genç, aracın ön camına çarpıp yere düştü. Kazayı görenler yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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