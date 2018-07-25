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25 Temmuz 2018 14:46

Kırmızı ışıkta geçti, ortalık savaş alanına döndü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçen kamyonet otomobili biçti.

Kırmızı ışıkta geçti, ortalık savaş alanına döndü

25 Temmuz 2018 14:46

Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çanakkale-Bursa kara yolunda Karacabey Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale istikametinden Bursa’ya doğru seyreden sebze ve meyve yüklü 17 NG 799 plakalı kamyonet, hastane önündeki kavşakta yanan kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etti. Bu sırada Devlet Hastanesi istikametinden ilçe merkezine seyreden 16 SPM 54 plakalı otomobil ile çarpışması neticesinde ortalık savaş alanına döndü.


Kazada 16 SPM 54 plakalı otomobilde bulunan sürücü Selahattin Elbüken (50) ile annesi Sabire Elbüken (70) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayatî tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazada kavşakta bulunan sinyalizasyon direği çarpmanın şiddetiyle devrilen trafik ışıkları yolla saçılırken, otomobil kullanılamaz hâle geldi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü kayıplara karıştı. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.




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