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Kırsal kalkınmaya 82 milyon hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, Bursa’da 215 proje için 207 milyonluk yatırım yapıldığı ve yaklaşık 82 milyon TL hibe desteği verildiğini açıkladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, Bursa'da 215 proje için 207 milyonluk yatırım yapıldığı ve yaklaşık 82 milyon TL hibe desteği verildiğini açıkladı.


TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde TKDK'nın makine parkuru alanında destek verdiği köy kooperatiflerinde yapılan çalışmalarını yerinde inceledi. Çeltikçi Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, “TKDK'dan 300 bin liraya yakın hibe aldık. Aldığımız makineleri kendi bölgemizin dışında Türkiye'de bir çok işte çalıştırıyoruz. TKDK'dan memnunuz, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.


Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranamaz, “Bursa bölgesinde hizmet veren TKDK Yenişehir bölgesinde oldukça faal durumda. Bizler de üreticilerimizin bu hizmetlerden faydalanması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Halkımızı bilgilendirerek onlara yardımcı oluyoruz” dedi.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, “İlçemizde bulunan Çeltikçi, Osmaniye, Çiçeközü köylerimize katkıda bulunduk. Çeltikçi Kooperatifi'ne 3 adet makine ekipman alımı yapıldı. Bunlar balya makinesi, kültüvatör, rotovatör olup destek miktarı 278 bin 850 liradır” diye konuştu.


Berksın, “Bursa'da 2013 yılından itibaren 7 çağrı ilanına çıkılmış olup, toplam 215 proje için 207 milyonluk yatırım yapıldı. Yaklaşık 82 milyon TL hibe desteği verildi” dedi.

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