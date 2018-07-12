Kırsal mahalleler parke taşıyla donatılıyor

Pek çok kırsal mahallede yapılacak çalışmayla, toplam 50 bin metrekare parke taşı uygulanacağı açıklandı. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ve AK Partili yöneticilerle birlikte Özlüce Mahallesi’nde devam eden parke taşı uygulamasını yerinde inceledi. Taban, “Devlet millet el ele meseleleri çözmeye çalışıyoruz.

Sadece Özlüce mahallemizde değil pek çok kırsal mahallemizde toplam 50 bin metrekare parke taşını döşeyip işçiliklerini tamamlayarak hizmete almış olacağız. Burada da eksik görülen, önceliği olan yerlerin taş döşemeleri yapılarak en azından mahallemizin önemli olan noktalarında güzelleştirmeler yapılmış olacak. Özlüce mahallemizde 1750 metrekare parke taşı döşeme işini başlatmış olduk. Yaklaşık 50 bin lira da bir maliyeti var çalışmanın. Ama önemli olan sağladığı fayda. 1 lira, 1 kuruş da maliyeti olsa, önemli olan sağladığı katkı” diye konuştu.

Başkan Taban, Büyükşehir kanunuyla birlikte kırsal mahallelerde ciddi bir değişim ve dönüşümün başladığını dile getirerek “Kırsal mahallelerimizde bir dönüşüm başladı. Bunların bunun 5 yıl içerisine sığdırmaya çalıştıklarımızı sığdırdık. Bunların pek çoğunun büyükşehir belediyemiz eliyle gerçekleştiğini de belirtmemiz lazım. Ben Alinur Başkanımıza da teşekkür ediyorum. O da Büyükşehir Belediyesi’nde göreve gelir gelmez Bursa’mızın bütün ilçelerinin eksiklerini gidermek için gayret sarf ediyor. Biz de ilçe belediyesi olarak sonuçta Özlüce bizim mahallemiz ve eksiklerini gidermek için çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.