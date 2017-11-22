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22 Kasım 2017 10:01

Kırsal mahallelerdeki çocuklar yüzme öğreniyor

Kent merkezinden uzak yerleşim birimlerindeki çocukların yüzme öğrenebilmesi için Nilüfer’de hayata geçirilen Belde Okulları Yüzme Kursu bu yıl da geniş katılımla başladı.

Kırsal mahallelerdeki çocuklar yüzme öğreniyor

22 Kasım 2017 10:01


Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle 2014 yılından bu yana düzenlediği Belde Okulları Yüzme Kursu bu yıl da devam ediyor. Nilüfer’in kırsal mahallelerinde bulunan ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Her okuldan 20 öğrencinin katıldığı eğitimin ilki, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti.


Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen kursta, çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Üç dönem sürecek olan kurslarda, yaklaşık 400 çocuk, yüzme eğitimi alacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, özellikle çocukların sporun en az bir dalıyla ilgilenmesi için çaba harcadıklarını belirterek, “Çocuklarımızı spora teşvik etmek için her türlü imkanı sağlıyoruz. Yüzme kursları ile de çocuklarımıza yüzme öğrenme fırsatı veriyoruz. Belki içlerinden yüzmede büyük başarılar elde edecek çocuklar çıkacak. Ama en önemlisi çocuklarımızı sporla buluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.




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