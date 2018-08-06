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06 Ağustos 2018 15:22

Kırsal Osmangazi ile gelişiyor

Osmangazi Belediyesi, mahalle olan köyleri şehirdeki hizmetlerle buluşturuyor.

Kırsal Osmangazi ile gelişiyor

06 Ağustos 2018 15:22


Bütünşehir Kanunu ile birlikte mahalle statüsüne geçen köylerdeki refah seviyesi, Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle en üst seviyeye çıkıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe sınırlarındaki 136 mahalleye merkez veya kırsal kesim ayrımı yapmadan hizmet götürdüklerini belirtti. Bursa Ovası’nın en eski ve tarıma elverişli yerleşim bölgelerinden olan Avdancık Mahallesi’ndeki yatırımları inceleyen Başkan Dündar, “İlçe merkezinde olduğu gibi kırsal kesimde de hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Osmangazi genelinde cami çevrelerini kamulaştırarak açıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın buluştuğu, mahallelerimizin nefes aldığı meydanlar kazandırıyoruz. Ayrıca, her mahallemize spor tesisi, parklar ve sosyal donatı alanları inşa ediyoruz. Avdancık Mahallesi’nde de cami etrafını açarak meydan ve şadırvan yaptık. Bu mahallemizdeki futbol sahasını tamamen yeniledik. Zemin düzenlemesiyle birlikte, gençlerimizin kendi mahallelerinde spor yapabilecekleri tesisi onlara hediye edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.




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