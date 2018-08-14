Kırsaldaki girişimciye Büyükşehir desteği

Büyükorhan ilçesinde birçok kişiye istihdam oluşturan Sarıbey Tekstil’in yeni binasının bakım, onarım ve tadilat işini üstlenen Büyükşehir Belediyesi, ilçenin ekonomik hayatına değer katmış oldu. Sarıbey Tekstil firması sahibi Ensar Yıldız’ı, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş ve AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi ile birlikte ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışanlarla sohbet ederek yapılan işle alakalı bilgi aldı.

Dağ ilçelerinin ‘alt ve üst yapının yanında ekonomik olarak da’ gelişmesi adına Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli her türlü desteği vermeye devam ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, Büyükorhan ilçesinde faaliyet gösteren Sarıbey Tekstil’e ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduklarını ifade etti. Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş’ın ilçeye hareketlilik kazandırabilmek adına girişimleri olduğunu ve atıl durumdaki binanın faaliyete geçirildiğini anlatan Başkan Aktaş, "Burada bir tekstil atölyesinin hayat bulması yönünde talep oldu. Ensar Yıldız isimli girişimcimiz şu anda 15-20 çalışanla faaliyetini sürdürüyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla çalışanla birlikte hizmet vereceğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de binanın onarılması, bakım ve tadilat işlerini üstlendik. 1 ay önce faaliyete geçen binayı ve yapılan işleri yerinde görmek istedik. İnşallah, tarım-turizm ve hayvancılıkla birlikte bu tip ekonomik aktivitelerle dağ ilçeleri gelişecektir. 4 ilçenin Bursa’ya bağlantı yollarının hızlıca halledilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu tür gelişmeler ilçelere ciddi değer katacaktır. Güzel mekanın ortaya çıkmasından son derece mutlu oldum. Hem mekan sahibine hem de ilçemize hayırlı olsun. Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş’ı da gayretli çalışması nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.