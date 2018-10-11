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''Kırtasiyeye gidiyorum'' dedi, 3 gün sonra bulundu

Bursa’da ’’Kırtasiyeye gidiyorum’’ diye evinden çıkan genç kız 3 gün sonra bulundu.

Bursa'da ''Kırtasiyeye gidiyorum'' diye evinden çıkan genç kız 3 gün sonra bulundu.


Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde cumartesi günü meydana geldi. 16 yaşındaki İ.Y, ailesine, ''Kırtasiyeye gidiyorum'' dedikten sonra bir daha eve dönmedi. Ailesi kızlarına telefonla ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 gün boyunca aranan 16 yaşındaki İ.Y. bulunarak emniyete getirildi.

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