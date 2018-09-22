Kış spor okulları başlıyor

Çocukların ve gençlerin bedenen ve ruhen sağlıklı bir birey olmaları için 8 farklı branşta gerçekleştirilecek Kış Spor Okulları için kayıtlar alınmaya başlarken, eğitimler ise 06 Ekim Cumartesi günü start alıyor. İnegöl'ün geleceğini şekillendirirken, geleceğin teminatı bugünün yarını, yarının umudu olan çocuklar ve gençler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Öğrencilerin her yönden gelişmesi için spor faaliyetlerine belediyespor bünyesindeki yaz ve kış spor okullarımızla karşılamaya çalışıyoruz. Sporu tabana yayma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Belediyespor marifetiyle salon sporlarına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Artık başta öğrencilerimiz olmak üzere, yetişkin halkımızda kış döneminde salon sporlarından faydalanabiliyorlar. Halkımızdan gelen talepleri dikkate alarak bu yıl Kış Spor Okullarımızı toplam 8 branşta düzenliyoruz. Voleybol, basketbol, masa tenisi, yüzme, jimnastik, DOSTUM bünyesinde yoğun bir rağbet gören oryantiring ve okçuluk ile dağcılık sportif tırmanışlarında hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Kış Spor Okulların eğitimlerin 06 Ekim Cumartesi günü başlayacağını belirten Taban, “Kış Spor Okulları ücretlerimiz voleybol 50 TL, basketbol 60 TL, yüzme 190 TL (servis dahil), masa tenisi 35 TL, oryantiring 50 TL, jimnastik 70 TL, okçuluk 50 TL ve dağcılık sportif tırmanış branşında 40 TL olarak belirlendi. Ücret yatırma ve kayıt işlemleri Kültür park içi Belediyespor salonunda olacak. Kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize forma ve tişört hediye edeceğiz. Eğitimleri hafta sonu verileceği Kış Spor Okullarına kayıt için 713 90 20 nolu telefondan veya www.inegolbelediyespor.org adresinden daha fazla da bilgi alınabilir” açıklamasında bulundu.