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09 Temmuz 2017 18:33

Kıyıya vuran suntaların temizliğine Büyükşehir el attı

Bursa’nın en güzel sahillerinden Gemlik’in Gemsaz sahiline vuran suntalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlendi.

Kıyıya vuran suntaların temizliğine Büyükşehir el attı

09 Temmuz 2017 18:33


NS Spirit isimli Moldova bayraklı gemiden denize düşen ve 2 kilometrelik sahili kaplayan tonlarca sunta, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Liman başkanlığı yetkileri ile sigorta şirketinin anlaşmazlığı yüzünden temizlenmeyen suntalar Büyükşehir’in sorumluluğunda olmamasına rağmen, belediyenin 13 kişilik ekibiyle denizden toplanıyor. Vatandaşlar liman başkanlığı ve sigorta şirketinin ihtilafı yüzünden yaşanan sıkıntıya tepki gösterdi. Sahile vuran suntalar belediye ekiplerince temizlendi.




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