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Kız meselesi yüzünden silah ve bıçakla birbirlerine girdiler


Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen İ.B. ile E.G. İnegöl Devlet Hastanesi’nin arkasında kalan bölgede karşılaştı. Şahıslar bir süre burada tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre İ.B. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. İ.B’nin silah sıktığını gören E.G. de yanındaki bıçakla saldırmaya başladı. Silah seslerini duyan vatandaş olayı polis ekiplerine ihbar etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafları güçlükle ayırdı. Etkisiz hale getirilen İ.B. ile E.G. gözaltına alındı.


Olay yerinde kavgayla ilgili inceleme yapan ekipler kavgada kullanılan pompalı tüfeğe el koyarak bölgede boş kovan aradı. Yapılan aramada silaha ait herhangi bir kovan bulamayan ekipler E.G. tarafından kullanıldığı iddia edilen bıçağı buldu. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerine devam ederken gözaltına alına şahıslar emniyette götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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