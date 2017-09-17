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17 Eylül 2017 19:07

Kız meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını öldüren firari şahıs yakalandı

Bursa’da aynı fabrikada çalışan gençlerin kız meselesi cinayetle bitmişti.

Kız meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını öldüren firari şahıs yakalandı

17 Eylül 2017 19:07

Arkadaşını vurarak firar eden O.Ü., jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Vişne Caddesi’nde aynı tekstil firmasında çalışan Sami A. ile O.Ü., kız meselesi yüzünden iş yerinde tartıştı. Akşam iş çıkışı konuyu konuşmak için Sami A. ve O.Ü. buluştu. O.Ü.’nün aracına binen Sami A.’yı iş yerindeki arkadaşları telefonla arayıp nereye gittiğini sordu. Sami A. telefonla arayan arkadaşına, "Beni Demirtaş Barajına götürüyor" dedi. Burada kız meselesi yüzünden tartışan iki iş arkadaşından O.Ü., Sami A.’yı bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.


Sami A. ve O.Ü.’nün iş yerine gelmediğini fark eden arkadaşları emniyete haber verdi. Polis ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada, Sami A.’nın bacağından tek kurşunla vurulmuş cesediyle karşılaştı.


Firari şahıs için çalışma başlatan Osmangazi İlçe Jandarma ekipleri şüphelinin olaydan sonra ailesi ile irtibat halinde olduğunu tespit etti. Ailesinin yardımıyla teslim olmaya ikna edilen O.Ü. jandarma ekiplerine teslim oldu.


Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs mahkemeye çıkartıldı.




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