Kızılay Başkanı Gürkan: “Kızılay toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışa sahip”

Her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası başladı. Türk Kızılay Bursa Şubesi, ilk öğretim öğrencileriyle bir ara geldi. Farklı okullardan 2 bine yakın ilköğretim öğrenci, Kızılay'ın yaptığı çalışmaları yakından görme fırsatı buldu. Öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Şube Başkanı Davut Gürkan, “İyilik ve şefkat çınarı dediğimiz Kızılay'ın en büyük özelliği yardımsever olmaktır. Biz de Kızılay Haftası dolayısıyla ilköğretimdeki öğrencilerimizle buluşmak istedik. Kızılay'ı onlara genç yaşta aktaralım ki onlarda ileride büyükleri gibi Kızılay gönüllüleri olsun. Bu haftada, ilköğretim öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, vatandaşlardan çalışanlara kadar birçok faaliyetimiz olacak. Bunun yanı sıra, hafta sonu yeni gelen kan aracımızı kısmetse devreye sokacağız. Kızılay 150 yıldan beridir iyilik hareketini devam ettiriyor. Sadece Türkiye'de değil, 78 ülkede faaliyetlerde bulunan ve 138 ülkede ise yardımını esirgemeyen bir kurum” dedi.

İhtiyacı olan herkesin, beslenmeden barınmaya kadar birçok yardımına ilk Kızılay'ın koştuğunu belirten Gürkan, “Kâr gayesi gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşu olan Kızılay, hiçbir ayrım yapmaksızın insanların acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmaktadır. Dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahip olan Türk Kızılay, 8 bölge, 25 mahalli afet müdahale ve lojistik merkezi sayesinde en kısa sürede afet bölgesine intikal etmektedir. Afet haricinde de sosyal yardımlaşmayla ilgili hizmetlerimiz bulunuyor. Gencinden yaşlısına birçok kişiye ilk yardım eğitimleri de veriyoruz. Sadece Bursa'da yılda 3 bine yakın ilk yardım eğitimi veriyoruz. Türkiye'de bunun gibi 33 merkezimiz bulunuyor. Bunun ardından Kızılay sosyal yardımla birlikte öğrenci yurtlarından, gençlik kamplarına kadar birçok alanda hizmet veriyor. Toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışa sahibiz. Kızılay'ın tabi ki en büyük özelliği vatandaşlarımızın onların bağışları ve katkılarıyla ayakta duran bir iyilik çınarı olmasıdır” şeklinde konuştu.