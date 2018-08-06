Kızılay’dan Bursa’ya yaşlı bakım merkezi

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi. Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Kınık, Kızılay’ın projeleri hakkında bilgi verdi. Kızılay’ın 3 görev alanı olduğunu dikkat çeken Kınık, toplumu afetlere ve olağanüstü şartlara hazırlamak, toplum sağlığı noktasında hizmetler vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi noktasında çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Kızılay’ın 7 bin çalışanı ile yüzlerce şubesinde faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Kınık, yılda 3 milyon insandan kan toplayarak 7 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını söyledi. Dünyada silah zoru ile 69 milyon insanın evini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Kınık, “Bugün evini silah zorluyla terk etmiş insan 69 milyona ulaştı. Türkiye en fazla insani yardım yapan ülke Türkiye’dir. Kızılay’ın bu faaliyetleri yurt geneli ve yurtdışındaki temsilciliklerle sürdürülüyor. Geçen sene 18. 6 milyon insana destek sağladık. 31 milyon bu seneki hedefimiz” dedi.

Bursa’da yaşlıların sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilecekleri ve bakımlarının yapılacağı merkezler oluşturmak için gerekli adımların atıldığı dile getiren Kınık, “Bursa’da yaşlılara sağlıklı yaşlanma mekanları, bakım hizmetleri alacakları merkezler oluşturmak noktasında bir takım adımlar atacağız. Bursa Valimiz İzzettin Küçük ile de bu hususta görüşmeler yaptık” diye konuştu.

Türkiye’de 750 TL, yurtdışında 590 TL

Son olarak kurban bağışı noktasında bilgiler veren Kınık, “Kurban bereketi, yıl boyu sürsün’ sloganı ile hareket ediyoruz. Kızılay vekâlet ile yürüttüğü kurban organizasyonu noktasında hem ülkemizde hem de dünyada yoksul sofraları şenlendiriyor. Sıkıntılı bölgelerde göçmenleri bu bayram vesilesi ile hatırlıyoruz. Türkiye’nin merhamet elini o coğrafyalara kadar uzatıyoruz. Bu yıl kurban organizasyonda yurt dışında 40 ülkede ve Türkiye’de gerçekleştirilecek. Güney Amerika’dan, Afrika’ya, Balkanlara kadar bu organizasyonları gerçekleştireceğiz. Bu bayramda 170 bin hisse hedefliyoruz. Yurtiçi kurban fiyatları 750 TL, yurtdışı ise 590 TL olarak belirlendi” dedi.

Kızılay Bursa Şubesi’nin yeni yönetiminin tanıtılmasının ardından program sona erdi. Geçtiğimiz günlerde Kızılay Bursa Şube Başkanı görevine getirilen Davut Gürkan’ın ekibi şu isimlerden oluşuyor: Doç. Dr. Murat Tutanç, Mürsel Durmaz, Mehmet Baki Kayacan, Osman Nuri Koçdemir, Nesrin Demirkan, Ahmet Emin Yılmaz, Özcan Susmaz.