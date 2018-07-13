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13 Temmuz 2018 12:06

Klima ile gelen tehlikeye dikkat

Aşırı sıcaklarla birlikte araç klimalarının yüz felcine sebebiyet verebildiği bildirildi.

Klima ile gelen tehlikeye dikkat

13 Temmuz 2018 12:06


Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, artan sıcak havalarda araç içi klimalar hakkında vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sebebiyle vatandaşların araçlarındaki klima kullanımında büyük artış kaydettiğini belirten Nurhan Şahinkaya, “Yüz felci yüzümüzün tek tarafındaki kasları kullanamadığımız bir rahatsızlıktır. Yüz felcine en büyük sebep soğuk havanın yüzle temasıdır. Bu hastalığın ilk ismi şoför hastalığı olarak adlandırıldı. Yapılan uzun araştırmalar ve tecrübeler göstermiş ki şoförler hep aynı taraftan yüz felci geçiriyor. Artık günümüzde araç sürücüleri camdan gelen rüzgarla değil de araçlarda bulunan klimalarla yüzlerini temas ettiriyorlar” dedi.


Şahinkaya, “Araç klimalarının soğuk şekilde yüzle teması yüz felcini tetikliyor. Yüz felci kolay tedavi edilebilir, bir hastalıktır. Bu hastalıkla gelen hastalarımıza biz ilaç tedavisiyle birlikte fizik tedavi başlatıyoruz. Bu da hastalığın daha kolay tedavi edilmesini sağlıyor. Yüz felcinde erken tedavi çok önemlidir. Hastalar tedaviye ne kadar erken başlarsa o kadar iyi sonuç almak mümkündür. Vatandaşlar yüzünde bir kayma ve asimetri fark ettiği an bir an önce bir nöroloji uzmanına başvurarak tedaviye en kısa zamanda başlamalıdır. Yüz felcinden korunmak için kışın yüzün ve kulakların soğukla temasını engellemek gerekir. Sıcak havalarda ise soğuk çalışan klimaları yüzümüzle temasını engellemek gerekir" dedi.




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