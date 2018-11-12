"KOAH tedavi edilebilir hastalıktır"

KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, yapılması gereken ilk işin ise sigarayı bırakmak olduğunu söyledi.

KOAH'ın, özellikle sigara dumanı ve diğer zararlı gaz ve parçacıklara bağlı olarak gelişen hava yollarının kronik seyirli ilerleyici bir hastalık olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Hastalık hava yollarının daralması ve balgam üreten bezlerin fazla çalışması sonucu balgam miktarında artışla, 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkar. Daralan hava yollarından havanın geçişi güçleşir ve nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayetler başlar. Erken dönemde saptanabilirse, ilerleme durdurulabilir. KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. KOAH yılda 2,9 milyon ölüme sebep olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm sebebi haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5.5'inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları ölümlerinin 61.5'i KOAH sebebiyledir" dedi.

KOAH gelişimi için sigara içiminin en önemli risk faktörü olduğunu ancak bazı çevresel ve genetik faktörlerin de hastalık gelişiminde etkili olduğuna dikkat çeken Burgazlıoğlu, "Türkiye'de erişkinlerin yaklaşık yarısı sigara içmektedir. Sigaraya başlama yaşı, dumanın yoğunluğu, günlük ve toplam içilen miktar hastalığın gelişimini etkilemektedir. Sağlıklı bir insanda otuz yaşından sonra akciğer kapasitesi her yıl azalmaya başlar. Sigara içenlerde bu oran çok daha fazladır. Ancak sigaranın bırakılması ile akciğer kapasitesindeki bu azalma yavaşlamaktadır. İçilen sigara miktarı ile akciğer fonksiyonlarındaki kayıp arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır" diye konuştu.

Haftanın çoğu günü sık sık öksürüyor, balgam çıkarıyor ve nefesiniz daha kolay daralıyorsa KOAH olma riskinin yüksek olduğunu belirten Burgazlıoğlu, "KOAH'ın tanısı, basit bir test olan solunum fonksiyon testi ile konabilmektedir. KOAH'da erken tanı, hastalığa bağlı ölüm oranlarını ve yaşam kalitesinde düşmeleri azaltacaktır. Bu sebeple 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp solunum fonksiyon testi yaptırması gerekir. KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmaktır. Hastalığın gelişimi ve ilerlemesini durdurmak için zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması gereklidir" şeklinde konuştu.