Küçük ve Orta Büyüklükteki İhracatçı İş Adamları Derneği (KOBİAD), operasyonel filo kiralamayla ilgili reel sektörün meselelerini ve çözüm tekliflerini paylaştı. KOBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Murat, “Önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda ortalama yıllık yüzde 20-25 artış gösteren dolar ve avro, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 70’e yakın bir artış göstermiştir. Bu artışın sebebi Amerika Birleşik Devletleri’dir” dedi.

ABD’nin doları silah olarak elinde tuttuğunu dile getiren Ferhat Murat, “Bugünlerde dolar silahı ile ülkemizi tehdit ediyor. Türkiye eskisinden daha da güçlü, eskisinden daha da kararlıdır. Devletimizin haklı kararlarının yanındayız ve ABD’nin başlattığı bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağımıza da sonuna kadar inanıyoruz” diye konuştu.

"Filo kiralamacılar için uzun vadede yıkım olacak"

Dövizde yaşanan bu yukarı yönlü hareketlerin hammaddede yurtdışına bağlı olan pek çok sektörü etkilediğini ve bu etkilenmeler neticesinde enflasyonun yükseldiğine dikkat çeken Murat, “Hammadde olarak yurtdışına bağlı olmayan sektörlerde de fiyatlar artış seyri gösteriyor. Bunun sebeplerini araştırdığımızda karşımıza enerji maliyetleri, döviz bazlı yapılan kiralamalar ve teçhizat yatırımlarının karşımıza çıkıyor. Hammadde olarak yurtdışına bağlı olmayan ancak giderleri döviz bazlı yükselen işletmelerimiz de çıkış yolları arıyor. Hizmet sektöründe dahi dövize bağlı önemli girdi maliyet artışları var. Bu maliyet kalemlerinin başında da dövizle kiralama yapılan mağaza, ekipman ve araç filoları geliyor” diye konuştu.

Operasyonel filo araç kiralama firmaların kendi hazırlattığı verilere göre 2018 yılı ilk altı aylık verilerine göre, sektörün ilk 6 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 21,6’sını filosuna katmış durumda olduğunu kaydeden Murat, “Bu dönemde, 6 milyar 407 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 955 milyon TL’yi aşarken sektörün filosunda bulunan toplam araç sayısı 364 bin 653 adede ulaşmış durumda. Reel sektöre baktığımızda ise araç kiralama yüzdesini yaklaşık yüzde 45 seviyelerine ulaştığını tespit etmek mümkün” şeklinde konuştu.

Bu kadar büyük ölçekli bir pazar ile ilgili bu çalışmaların gerçekleştirilememesi durumunda ortaya önemli maliyetler çıkacağını ve herhangi bir adım atılmadığı takdirde ise pek çok işletmenin filo kiralama firmalarıyla karşı karşıya kalacağını kaydeden Murat, “Reel sektörden aldığımız bilgilerde operasyonel araç kiralama firmaların bu yönde bir adım atma eğiliminin olmadığı yönündedir. Bu durum, kısa vadede kiralama yapan firmalar için kazanç gibi gözükse de uzun vadede yıkım olacaktır. Dövizdeki artış mevcut sözleşmelere yansıtılmamalıdır” şeklinde konuştu.