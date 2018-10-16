Kocaeli'deki mobilyacılardan İTSO'ya ziyaret

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mobilya Meslek Komitesi üyeleri, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nı (İTSO) ziyaret ederek, ilçedeki mobilya sektörü hakkında bilgi aldılar.

Meclis Üyeleri Mesut Baki Efe, Ömer Yavuz ve Oktay Kabasakal ile Mobilya Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür'den oluşan KSO heyeti, İTSO Başkan Vekili Kenan Kender ile görüştü. Ziyarette İTSO yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Özdemir, Nedim İncebay ile İTSO'nun mobilya komitelerinden seçilen meclis üyeleri, mobilya meslek komitelerinin başkan ve üyeleri ile İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Okan Güler de hazır bulundu.

Efe, İnegöl'ün mobilya ve ağaç işleri sektörlerindeki başarılarını dikkatle takip ettiklerini söyledi. Efe, ziyaret maksadının, Kocaeli'de de hızla gelişen mobilya ve ağaç işleri sektörlerinin yaşadığı meseleleri İnegöl'deki meslektaşları ile istişare etmek ve birlikte çözüm aramak olduğunu belirterek, “Kocaeli ve İnegöl birbirine oldukça yakın ve çok alışveriş yapan önemli ekonomik merkezler. Son dönemde Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle ham madde fiyatlarında yaşanan artışlar, her sektörde olduğu gibi bizim faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde de çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Bu zorlukları ülke olarak el birliği ile daha fazla çalışarak aşacağımıza inanıyoruz. Yaşadığımızı sorunların çözümü için, İnegöl'deki meslektaşlarımız ile birlikte neler yapabileceğimiz konuşmak için geldik” dedi.

İTSO Başkan Vekili Kenan Kender, mobilya hammaddesi üretiminin de yapıldığı İnegöl'de sektörün önünü açmak için İTSO'nun yaptığı çalışmaları anlattı. Kenan Kender, meselelerin çözümünde Kocaeli'deki meslektaşları ile ortak hareket etmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, “Ülkemizin kalkınması için birlikte çalışmaya ve daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Çeşitli konularda birlikte hareket ederek masraflarımızı aşağıya düşürerek daha verimli üretim yapabiliriz” dedi.

Kenan Kender konuşmasının ardından konuk heyeti 23-28 Ekim 2018 tarihleri arasında İnegöl'de düzenlenecek olan MODEF EXPO 2018'e “40. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı” davet etti ve Kocaeli'deki meslektaşlarının fuarı ziyaret edebilmeleri için organizasyon düzenlenmesini talep etti.