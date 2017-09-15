Kocaoğlan’a rekor fiyat

Yenişehir’de damızlık Merinos çiftliği bulunan Nevzat Titis, “İlçemizde damızlık olarak yetiştirdiğimiz damızlık küçükbaş hayvanlarımıza talep var. Şu anda katıldığımız Afyonkarahisar Hayvancılık, Süt Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı’nda sergilediğimiz hayvanlardan Kocaoğlan isimli koçumuza aşırı talep oldu. Kocaoğlan’ı 7 bin beş yüz liraya sattık” dedi.

Kocaoğlan isimli koçu satın alan Ali Gürbüz, “Bu hayvana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Kocaoğlan’a aşırı talep vardı. Bizim nasibimizmiş. Hayvanı Isparta’daki çiftliğimize götüreceğiz” diye konuştu.