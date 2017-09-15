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15 Eylül 2017 16:35

Kocaoğlan’a rekor fiyat

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, damızlık küçükbaş hayvan üreticisinin yetiştirdiği “Kocaoğlan” isimli koç, 7 bin beş yüz liraya alıcı buldu.

Kocaoğlan’a rekor fiyat

15 Eylül 2017 16:35


Yenişehir’de damızlık Merinos çiftliği bulunan Nevzat Titis, “İlçemizde damızlık olarak yetiştirdiğimiz damızlık küçükbaş hayvanlarımıza talep var. Şu anda katıldığımız Afyonkarahisar Hayvancılık, Süt Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı’nda sergilediğimiz hayvanlardan Kocaoğlan isimli koçumuza aşırı talep oldu. Kocaoğlan’ı 7 bin beş yüz liraya sattık” dedi.


Kocaoğlan isimli koçu satın alan Ali Gürbüz, “Bu hayvana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Kocaoğlan’a aşırı talep vardı. Bizim nasibimizmiş. Hayvanı Isparta’daki çiftliğimize götüreceğiz” diye konuştu.




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