Kocasını öldüren kadın: “Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti”

Duruşmada, “Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti” dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Günar çiftinin oğlu S.G. ise annesine “Dik dur, eğme başını” diyerek destek oldu.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 16 Kasım 2017 tarihinde ayrı yaşadığı kocası Erdoğan Günar’ı tabancayla 5 el ateş ederek öldüren Birgül Günar ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis istemi ile dava açılan Günar duruşmada kendini gözyaşları içerisinde savundu.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Birgül Günar, avukatları, yakınları ve eşinin yakınları ile avukatları katıldı. Polis ekipleri iki ailenin arasında gerginlik yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

“Silahı getir, oğlunu al”

Duruşmada olayı gözyaşları ile anlatan Birgül Günar olayın yaşandığı gün oğlunun doğum günü olduğunu, oğluyla birlikte sinemaya gitmek istediğini ve bunun için ayrı yaşadığı eşi Erdoğan’ı aradığını belirterek, eşinin kendisinden silah istediğini kaydetti. Yaşananların böyle olmasını istemediğini ifade eden Günar, “O gün oğlumun doğum günüydü. Ben de oğlumla bir şeyler yapmak istedim. Oğlum babasında kalıyordu. Erdoğan’ı aradım ve ona Furkan’ı alacağım birlikte sinemaya gideceğiz dedim. O da bana ‘evde silahım var onu getir, çocuğu al’ dedi. Ben de bunun üzerine evdeki silahı aldım ve oğlumu almaya gittim. Erdoğan’ın evine gittiğimde Erdoğan beni kolumdan çekip içeri sokmaya çalıştı. Bana ’seni öldüreceğim’ dedi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı ve ben de kendimi korumak için yanımda bulunan Erdoğan’ın silahıyla ateş etmeye başladım. O sırada oğlum evdeydi, oğlumu aldım ve evden ayrıldım” diye konuştu.

“Dik dur, eğme başını”

Duruşmada olayla ilgili çok sayıda tanık dinlendi. Günar çiftinin oğlu S.G. de duruşmaya tanık olarak katıldı. Anne ve babasının sık sık tartıştığını, en son ayrı yaşamaya başladıklarını, babasının evden ayrılırken yanına hiçbir şey almadığını fakat daha sonra kendisini arayarak silah istediğini dile getiren S.G., “Babam annemle tartışıp evden ayrıldığında yanına hiçbir şey almamıştı. Beni arayıp paltosunu ve evde sakladığı silahını istedi. Babamın silahı sakladığı yerlere baktım ama silahı bulamadım. Anneme sordum ’haberim yok’ dedi. Babamın annemden silah istediğini bilmiyordum. Annem babam silahı isteyince silahı babama vermek için almış. Olay anını görmedim” diye ifade verdi.

Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Birgül Günar’ın oğlu S.G. annesi duruşma salonundan ağlayarak ayrılınca annesine “Dik dur, eğme başını” sözleri ile destek oldu.