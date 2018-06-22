Kocasını öldüren kadın tutuklandı

, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi’de sabah saatlerinde Tekke Mahallesi 1 Nolu Sokak üzerindeki bir apartmanın merdivenlerinde eşi Zülfikar T.’yi bıçaklayarak ölümüne neden olan eşi İpek T. olayın ardından yaşadığı şokun üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede müdahalesi yapılan İpek T. daha sonra Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadesine başvurulan ancak hiçbir bilgi vermediği belirlenen İpek T. işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. 30 yaşındaki İpek T. eşini öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuşmuyor

Öte yandan gözaltında kaldığı yaklaşık 12 saatlik sürede ne Emniyet Müdürlüğünde ne de savcılıkta ifade vermediği ve hala olayın şokunda olduğu kaydedildi.