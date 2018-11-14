Kolon kanserine çare bulan ilâca Avrupa patenti

Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinin kolon kanserinin tedavisi için geliştirdikleri bileşik, Amerika'dan sonra Avrupa patentini de aldı. Proje ekibi, ilk milli kanser ilâcı olmaya aday bileşik için ilâç firmalarıyla görüşüyor.

Tez danışmalığını Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz'ın yaptığı ve Dr. Öğr. Üyesi Ceyda İçsel'in doktora tezi çerçevesinde sentezlenen bir palladyum bileşiğinin, İstinye Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Engin Ulukaya tarafından kolon kanseri hücrelerine karşı yüksek derece etki gösterdiği belirlendi. Selanik Üniversitesi'nden Dr. Konstantinos Dimas, bu bileşiğin kolon kanserli farelerde tümörlerin boyutunu, halen kullanılan ticarî ilâçlardan daha etkili şekilde küçülttüğünü ispatladı.

Söz konusu buluşun kolon kanserinin tedavisinde klinikte kullanılan ilâçlara göre daha umut vaat edici olduğunu belirten Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel T. Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ceyda İçsel, “millî ilâç” kapsamında bu bileşikle ilgili insan deneylerinin tamamlanarak ülkemize yeni bir kanser ilâcı kazandırılması konusunda özel sektör ve devletin bu konuda ilgi ve desteklerini beklediklerini vurguladı.