Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 16:09

Koltuk değneğiyle zehir ticareti

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları baskınlarda koltuk değneğiyle uyuşturucu ticareti yapan H.

Koltuk değneğiyle zehir ticareti

29 Haziran 2018 16:09

Ö. ve beraberindeki 5 kişiyi hazırladıkları uyuşturucu çıkılarını satamadan yakaladı.


Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 6 kişiyi gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. Uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılarak salıverilen 6 kişi ifadelerinde madde aldıkları şahısların isimlerinin H.Ö, Ç.T. M.S, R.Ç, H.A ve E.D. olduğunu söyledi. Narkotik polisi isimleri verilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında ihbar bulunan 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar arasında koltuk değnekli olduğu görülen H.Ö. dikkat çekerken şahsın koltuk değnekleri ile zehir ticareti yaptığı öğrenildi. 6 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, satışa hazır halde çok paketlenmiş çok sayıda sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. H.Ö. ve beraberindeki 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç