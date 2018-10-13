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Kolunu silindire kaptıran işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire kaptıran işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kolunu silindire kaptıran işçi yaralandı.


Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. 36 yaşındaki Sinan K. işçi olarak çalıştığı fabrikada iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu silindire kaptırdı. Acı içerisinde feryat eden işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Makine durdurularak silindirden kurtarılan Sinan K. özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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