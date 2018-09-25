Komadaki hakim sadece kızının sesine tepki veriyor

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde hakimlik yapan Esra Sarıkaya Konuş’un kalbi Temmuz ayında uyurken durdu. Sabah eşinin hareketsiz yattığını gören Egemen Konaş 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri kalbi duran Esra Sarıkaya Konaş’ı suni teneffüsle hayata döndürerek hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan ve beynine bir süre kan gitmeyen Esra Konaş komaya girdi. Yoğun bakıma kaldırılan hakim Konaş 116 gündür yaşam savaşı veriyor. Kalbi durduktan sonra bir daha gözlerini açamayan Konaş’ın sadece 20 aylık kızı Ela Konaş’ın sesine tepki verdiği öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisi devam eden Esra Sarıkaya Konaş’ın durumunun ağır ve tek tedavisinin kök hücre olduğu öğrenildi. Konaş’ın ailesi, kök hücre tedavisinin hem pahalı olması hem de sağlık bakanlığından izin alınması gerektiği için yetkililerden destek bekliyor. Komada kaldığı süre zarfında eşinin söylediklerine parmağını oynatarak tepki veren Esra Sarıkaya Konaş’ın 20 aylık kızı Ela’nın sesini duyunca ise başını kaldırmaya ve vücudunu hareket ettirmeye çalıştığı öğrenildi.