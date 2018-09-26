Komadaki hakime için Adalet Bakanlığı harekete geçti

Bursa'da Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan ve temmuz ayından bu yana komada hayata tutunmaya çalışan Hakime Esra Sarıkaya Konaş için Adalet Bakanlığı devreye girdi. Konaş'ın eşini arayan Bakan Abdulhamit Gül'ün, tedavi için ne gerekiyorsa yapılacağı sözünü verdiği öğrenildi.

Bursa'da Temmuz ayında uykudayken kalbi duran ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin sun'i teneffüs yaparak hayata döndürdüğü Hakime Esra Sarıkaya Konaş (40), beynine kısa bir süre kan gitmemesi sebebiyle girdiği komada aylardır hayat mücadelesi veriyor. Yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisine burada devam eden Konaş, sadece 20 aylık kızı Ela Konaş'ın sesine tepki veriyor. İyileşmesi için kök hücre tedavisi görmesi gereken Konaş'ın eşi Egemen Konaş, tedavinin zor ve pahalı olduğunu, ayrıca Sağlık Bakanlığınca izin verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Konaş'ın bu sözlerinin ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Egemen Konaş'ı arayarak Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildiğini ve gereken neyse en kısa sürede yapılacağını söylediği öğrenildi.